Eski TRT çalışanlarına ByLock operasyonu

Ankara merkezli 12 ilde yapılan operasyonda ByLock kullandıkları belirlenen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 68 eski TRT çalışanından 37’si gözaltına alındı

Ankara merkezli 12 ilde sürdürülen FETÖ soruşturma kapsamında 37 eski TRT çalışanı gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 68 eski TRT çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



MAHREM İMAMLAR DA VAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonun ilk gününde gözaltına alınan 35 eski TRT çalışanından bazı isimlerin mahrem imamlar soruşturmasında da yer aldığı tespit edildi. Bu kapsamda terör örgütü tarafından "mahrem imam" olarak adlandırılan bu şüphelilerin, FETÖ yapılanmasında kilit noktada bulundukları ve örgütün yurt dışındaki elebaşı kadrolar ile Türkiye'deki üyeleri arasındaki irtibatı sağlayıp talimatları ilettikleri belirlendi. Yetkililer, "mahrem imamlar" arasında örgütün MİT, TSK ve emniyet imamlarının da bulunduğunu belirtti. Listekiki 28 şüpheli Ankara'da, 9 kişi de farklı illerde yakalanırken diğer isimler aranıyor. Öte yandan Ankara'da FETÖ'ye ait yurtlarda yöneticilik yaptıkları belirtilen Y. Ç., S.Ç. ve İ.D. tutuklandı. Ankara'da ayrıca ihraç edilen MASAK çalışanı 8 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Yine Ankara'da aranan FETÖ'cü stajyer hakim yakalanarak gözaltına alındı. Yurtta dün düzenlenen FETÖ operasyonları ise şöyle;

Malatya: Aranan firari askeri hâkim Y.G. (30) ile cumhuriyet savcısı eşi N.G. (27), Malatya-Elazığ karayolu üzerinde kimlik kontrolü yapan polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum-Konya-Van: ByLock'çı 26 öğretmen gözaltına alındı, 5 öğretmen tutuklandı.

Kayseri: Toplantı halindeyken gözaltına alınan örgütün "Elazığ imamı" Mehmet D., "Kayseri ve Adıyaman imamı" Habib B., ile Adıyaman Üniversitesi sorumlusu Serdar S. tutuklandı.

Zonguldak: Aralarında örgütün sözde Batı Karadeniz bölge adliye sorumlularının da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkâri: İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli rütbeli 3 asker gözaltına alındı.

Muğla: Milas'ta aralarında İngilizce öğretmeni, esnaf ve işçilerinde bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon: Çaykara'da 1 ilçe ablası öğretmen, 1 eski polis, 2 esnaf 4 tutuklandı.

Kırıkkale: FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 11 polis memuru gözaltına alındı.

Kocaeli-Antalya-Siirt-Mardin: 21 şüpheli tutuklandı, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli: Jandarma personeli 1 astsubay ve 1 çavuş gözaltına alındı.



Uşak Üniversitesi rektörü gözaltında

Uşak: Aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir: Akyaka Vakfı'nın aralarında suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın polis okulundayken imamı olan Süleyman Ergen'in kardeşi Mustafa Ergen de bulunduğu 7 yöneticisi tutuklandı.

Bartın: 4 Işık Evleri sorumlusu tutuklandı.

Edirne: Gazi Üniversitesi'nden ihraç edilen akademisyen çift M.U. ve E.U. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.



Erkam ÇOBAN-Ceyhan TORLAK-Halit TURAN-Özgür ÖZDEMİR-Tahir ÖZÇELİK-Abbas ÇAKAR-Akif YAMAN-Şaban YILMAZ