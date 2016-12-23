FETÖ’cü subaydan sınav itirafı: Abi bana 10 bin soruluk CD verdi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK'daki üyelerinden bir tanesi olan 'Kara' isimli gizli tanık itirafçı oldu. İfade verdiği için öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen subay Kara, 2012'deki Harp Akademileri sınavları için örgüt abisi Halil M.'nin kendisine 10 bin sorunun içinde olduğu bir CD verdiğini, sınavlara bu CD ile hazırlandığını ifade etti. . Bu CD üzerinden sınavlara hazırlandığını söyleyen gizli tanık 'Kara', 2010'da geldiği İstanbul'da özel hayatının düzensiz olması nedeniyle örgütün kendisiyle özel olarak ilgilenmeye başladığını bunun için de Halil M.'nin sorumlu abilik görevini yerine getirdiği belirtildi. FETÖ'nün adam öldürmek dahil her şeyi yapabileceğini söyleyen itirafçı subay hayatından endişe ettiğini dile getirdi.