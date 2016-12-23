Gözü dönmüş darbeci notu: Canlı kalmasın

15 Temmuz öncesi gizli toplantılar yapan darbeci komutanların Kur’an-ı Kerim arasına sakladıkları “Başbakan dahil canlı kalmasın” yazılı bir not bulundu

15 Temmuz'daki hain darbe girişimi öncesi FETÖ'cü bazı general ve subaylarla darbe toplantıları yaptığı ortaya çıkarılan Bilal Akyüz'ün aracında bulunan Kur'an-ı Kerim'in arasından kanlı darbe planı çıktı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen ve 330 şüphelinin yer aldığı iddianamede, darbe girişimine ilişkin, Polatlı'da konuşlu 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki şoke edici ayrıntılar yer alıyor.



KALKIŞMANIN POLATLI AYAĞI

Eski Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, eski 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün, Topçu ve Füze Okul Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanı Yarbay Abdülkerim Ceyhan ve Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğü'nde görevli Kurmay Albay Bilal Akyüz'ün, kalkışmanın Polatlı ayağını koordine ettikleri belirtildi. İddianamede, Bilal Akyüz'ün 11 Temmuz'da Polatlı 58. Topçu Tugayı'na giderek Murat Aygün ile görüştüğü ve Ankara'ya gönderilecek birliklerle ilgili harita üzerinde çalışma yaptıkları kaydedildi. Akyüz'ün bu görüşmeden sonra ise Keçiören'deki bir evde Tuğgeneral Ali Kalyoncu, Ejder Yıldırım (28. Mekanize Tugayı'nda tabur komutanı), Ertuğrul Terzi (28. Mekanize Tugayı'nda tabur komutanı), Murat Yanık (Harp Akademileri Öğretim Üyesi), Savaş Kapaklı ve Muzaffer Düzenli ile darbe toplantısına katıldığı kaydedildi. Akyüz'ün aracından çıkan Kur'an-ı Kerim'in arasında bulunan ve el yazısıyla kaleme alınmış notta, "-İl/ilçe belediye başkan... Hiç canlı kalmayacak Belkide-Başbakan da" denildiği belirtildi. İddianamede, bu nota ilişkin şunlar kaydedildi: "Darbeye teşebbüs öncesinde şüpheli Bilal Akyüz'ün darbenin başarılı olması halinde örgütün ceza uygulamalarına ilişkin kararlar alındığı anlaşılmaktadır." İddianamede, 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görev yapan 330 kişi hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.



