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'li Buldan’ın yalanını ortaya çıkaran görüntüler

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 23.12.2016 15:06 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016 15:10
HDP'li Buldan’ın yalanını ortaya çıkaran görüntüler
HDP'li Buldan’ın yalanını ortaya çıkaran görüntüler

'li 'ın gözaltına alındığı bilgisini yalanlayan görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından 'gözaltına alındım' diye mesaj atan 'ın gözaltına alınmadığı sadece polisin evine Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir çağrısının tebliğ edilmek üzere gittiği belirlendi.

VİDEODA TEK BAŞINA GELDİĞİ GÖRÜLÜYOR

Genel Merkezi de Buldan'ın gözaltına alındığına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunurken mahkeme çağrısına alan Pervin Buldan, Bakırköy Adliyesi'ne gitti. Ortaya çıkan görüntülerde Buldan'ın adliyeye tek başına girdiği görülüyor.

GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN YALANINI SÜRDÜRÜYOR

Buldan'ın bir akrabasına air araçla adliyeye geldiği polis aracında bulunmadığı da görüntülerden anlaşılıyor. Bu görüntülere rağmen Buldan'ın gözaltına alındığı yalanını sürdürmesi dikkat çekiyor.