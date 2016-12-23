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Hem ’nün hem DEAŞ’ın hedefi oldu

  • Giriş Tarihi: 23.12.2016
Hem FETÖ’nün hem DEAŞ’ın hedefi oldu
Hem FETÖ’nün hem DEAŞ’ın hedefi oldu

'da yaralananlardan birinin de kumpasıyla iki yıl İzmir'de hapis yatan Yarbay Merdin Kışkan (43) olduğu ortaya çıktı. Özel Kuvvetler'de görevli Kışkan, İzmir'de '' davasından tutuklanmıştı. Kumpas kurbanı olan Kışkan 15 Temmuz'dan sonra yeniden görevine iade edilmişti. Kışkan'la aynı cezaevinde kalan emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, kahraman yarbayı "Casusluk Kumpası, Kim Bunlar" adlı kitapta anlatmıştı. Evli ve 2 çocuklu olan Kışkan, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.