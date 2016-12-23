Hem FETÖ’nün hem DEAŞ’ın hedefi oldu

El Bab'da yaralananlardan birinin de FETÖ kumpasıyla iki yıl İzmir'de hapis yatan Yarbay Merdin Kışkan (43) olduğu ortaya çıktı. Özel Kuvvetler'de görevli Kışkan, İzmir'de 'Askeri Casusluk' davasından tutuklanmıştı. Kumpas kurbanı olan Kışkan 15 Temmuz'dan sonra yeniden görevine iade edilmişti. Kışkan'la aynı cezaevinde kalan emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, kahraman yarbayı "Casusluk Kumpası, Kim Bunlar" adlı kitapta anlatmıştı. Evli ve 2 çocuklu olan Kışkan, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.