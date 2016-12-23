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PKK soruşturmasında tutuklanan belediye başkanının yerine kaymakam görevlendirildi

İHA
  • Giriş Tarihi: 23.12.2016 14:43
PKK soruşturmasında tutuklanan belediye başkanının yerine kaymakam görevlendirildi
PKK soruşturmasında tutuklanan belediye başkanının yerine kaymakam görevlendirildi

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçe belediyesinde Valilik tarafından Kaymakam Şeref Albayrak görevlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram'ın PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından, belediyede Şanlıurfa Valiliği tarafından ilçe Kaymakamı Şeref Albayrak vekaleten görevlendirildi. Bir kaç gün önce Denizli'nin Çameli Kaymakamlığından Halfeti Kaymakamlığına atanan Şeref Albayrak'ın bugün Valilik tarafından belediyede görevlendirildiği öğrenildi.