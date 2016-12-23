Son dakika: Putin, 'Karlov suikastı Türkiye ile ilişkilerimize zarar vermeyecek'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm dünyadan yüzlerce gazetecinin izlediği ve birçok televizyon kanalının da canlı yayınladığı geleneksel yıl sonu basın toplantısında, Rus Büyükelçi Karlov suikastinin Türkiye ile ilişkilere zarar vermeyeceğini açıkladı.

Geleneksel yıl sonu basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelikti" dedi.

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Basın mensuplarının sorularına tek tek yanıt veren Putin, Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine de değinerek, "Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelikti" dedi. Bu suikastin Türkiye ilişkilere zarar vermeyeceğini ifade eden Putin, "Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürmesiyle ilgili soruşturmada her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Karlov'un öldürülmesi Rusya'nın Türkiye'yle olan ilişkilerine zarar verecek mi? Hayır. Bu trajedi ilişkilerimizi etkilemeyecek, çünkü bu ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Onları geliştirmek için pek çok şey yapacağız."

Putin basın toplantısında Halep'te yaşanan gelişmelere de değindi. Putin, "Rusya, Türkiye ve İran'ın dahil olduğu üçlü format Suriye konusunda etkili olduğunu kanıtladı. Bu formatı devam ettirmek gerek. ABD'yi de Rusya, Türkiye ve İran'ın çabalarına katılmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Putin, dün düzenlenmesi planlanan basın toplantısını Büyükelçi Karlov'un cenaze törenine katılmak için bugüne ertelemişti. Rus medya organı Sputnik, Putin'in bugünkü basın toplantısını izlemek için bin 437 gazetecinin akreditasyon işlemlerini tamamladığı bildirdi.

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