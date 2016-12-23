Rusya: Astana görüşmeleri Ocak ayında yapılacak

Ocak ayında Astana'daki görüşmelerde Suriye genelinde ateşkesin ele alınacağı bildirildi.
Reuters'ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ulusal bir ateşkesin sağlanması konusunun Ocak ayında Astana görüşmelerinde ele alınacağını bildirdi.
Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarının Moskova'daki toplantılarının ardından yayınladığı ortak bildiride, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in Suriye barış görüşmelerinin Astana'da yapılmasına dair davetinin not edildiği yer almıştı.