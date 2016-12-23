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: görüşmeleri Ocak ayında yapılacak

  • Giriş Tarihi: 23.12.2016 10:15 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016 11:19
Rusya: Astana görüşmeleri Ocak ayında yapılacak
Rusya: Astana görüşmeleri Ocak ayında yapılacak

Ocak ayında 'daki görüşmelerde genelinde in ele alınacağı bildirildi.

Reuters'ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ulusal bir ateşkesin sağlanması konusunun Ocak ayında Astana görüşmelerinde ele alınacağını bildirdi.
Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarının Moskova'daki toplantılarının ardından yayınladığı ortak bildiride, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in Suriye barış görüşmelerinin Astana'da yapılmasına dair davetinin not edildiği yer almıştı.