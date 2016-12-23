Şehit oğullarını komando beresi takıp uğurladılar

Suriye'nin El Bab bölgesinde devam eden Fırat Kalkanı operasyonu sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Ferhat Demir memleketi Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Uzman Çavuş’un anne ve babası oğullarını başlarına taktıkları komando beresi ile uğurlarken, 3 aylık eşi ise Türk bayrağıyla selamladı.

Dün akşam 18:00 sıralarında askeri uçakla Yenişehir havaalanına getirilen Uzman Çavuş Ferhat Demir'in naaşı buradan ambulansla eski Asker Hastanesi olan İlker Çelikcan Fizik Rehabilitasyon Hastanesi'nin morguna getirildi. Öğle saatlerinde hastane morgundan alınan Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi Samanlı Mahallesi'ndeki baba ocağında yapılan duanın ardından Osmangazi İlçesindeki Mihraplı Cami'ine getirildi.

Şehit Uzman Çavuş'un cenaze namazına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sırasında Şehit Uzman Çavuş'un babası Bahri Demir ile Annesi Fadime Demir'in başlarına komando beresi takmaları dikkat çekti. Şehit Uzman Çavuş'un 3 ay önce dünya evine girdiği eşi Fatma Demir ise elindeki Türk bayrağıyla selamladığı kocasını gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurladı. Cenaze namazının ardından Ferhat Demir dualar eşliğinde Hamitler Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze töreninde konuşan kardeşi Mert Demir ise, "Vatanım sağ olsun, ben de buradayım. Benim bir tane ağabeyim vardı. Kanı yerde kalmayacak" diyerek ağabeyinin fotoğrafını öptü.