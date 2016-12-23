Sokak sokak DEAŞ temizliği

Suriye’nin kuzeyinde terörist grupların yuvalanmasına müsaade etmeyen Türk askeri El Bab’da amansız bir mücadele yürütüyor. Köşeye sıkışan DEAŞ’ın militanları canlı bomba eylemlerine kalkışırken Mehmetçik tuzakları tek tek imha ediyor

Mehmetçik ve ÖSO, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın en kritik noktalarından biri olan El Bab'da çetin bir mücadele veriyor. Terör örgütü DEAŞ, Türk askerini ve ÖSO'yu yavaşlatabilmek için kamyonet türü araçlara bomba tuzaklar kuruyor. İHA'larla tespit edilen şüpheli araçlar havadan ve karadan obüslerle tek tek imha ediliyor. Teröristler sokak aralarını el yapımı patlayıcılarla tuzaklayıp bomba yeleği veya kemere bağlı patlayıcılarla dolaşıyor. Tüm tuzakları titizlikle tespit eden Mehmetçiğin, DEAŞ tarafından karargâha dönüştürülen ziraat okulunun da temizlendiği öğrenildi.



2 GÜNDE 298 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK El Bab operasyonunun ikinci gün bilançosunu açıkladı. Buna göre dün, hava ve kara bombardımanlarında aralarında komuta, barınma tesisleri, cephanelik ve silah monte edilmiş araçların da bulunduğu DEAŞ'a ait 318 hedef imha edildi, 160 terörist öldürüldü. 5 muhalif şehit olurken, 38 muhalif yaralandı. Böylece El Bab'da iki günde öldürülen terörist sayısı 298'i buldu. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, El Bab'da yaralanan 85 askerimizin tedavi altına alındığını açıkladı. 4 askerin durumunun ağır olduğunu bildirdi.



KAHRAMANLARIMIZA MİNNETTARIZ

Milli Savunma Bakanı Işık, Fırat Kalkanı Harekâtı hakkında TBMM Genel Kurulu'nda bilgi verdi. Işık, Türk askerinin operasyonu azami hassasiyetle icra ettiğini ancak DEAŞ'ın en vahşi yöntemlerle, sivil insanları canlı kalkan olarak kullanmak suretiyle, kalleşçe hareket ettiğini anlattı. Işık özetle şunları söyledi:

Ülkemizin güvenliği ve sınırlarımızın hemen bitişiğinde bir terör koridoru oluşturulmasını önlemek için canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz ebediyete kadar milletimizin gönlünde yaşayacaktır.

Aynı anda hem DEAŞ'a hem de PKK/ PYD/YPG ve DHKP-C gibi bölgedeki bütün terör örgütlerinin tamamına karşı en büyük mücadeleyi veren tek ülke, Türkiye'dir. Türkiye, baştan beri Suriye'deki ılımlı muhalefetin kendi topraklarında zalim Esad'a karşı sürdürdüğü mücadeleyi meşru bir müdafaa olarak görmektedir. Bugün Rusya da ılımlı muhalefetle terör grupları arasına set çekmeyi, bunlar arasında ayrım yapmayı kesinlikle kabul etmiştir.

Bu arada FETÖ de boş durmuyor. Rus büyükelçiye suikastla, Rusya ile büyük çabalarla yeniden onarılan ilişkilerimizi ve Halep'teki sivillerin tahliyesini de sağlayan işbirliğimizi bozmanın hesaplarını yapmaktadır. Türkiye, bu oyunların hiçbirine gelmeyecek ve teröre asla teslim olmayacaktır.

Öte yandan askeri kaynaklar, TSK unsurlarının El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduğuna yönelik haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.