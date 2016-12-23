Rusya Savunma Bakanı Sergey Soygu, "Suriye'de ateşkesi sağlamaya yakınız" açıklamasında bulundu.

'ATEŞKESİ SAĞLAMAYA ÇOK YAKINIZ!'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptığı açıklamada "Suriye'de ateşkesi sağlamaya çok yakınız" ifadelerini kullandı.

MUTABAKATIN DETAYLARI

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarifi geçen hafta Rusya'nın başkenti Moskova'da buluşmuş ve bir mutabakata varmıştı.

Zirveden sonra yayınlanan ortak deklarasyonda Suriye'de ateşkesin genişletilmesi ve rejimle muhalifler arasında barış görüşmelerinin yeniden başlaması öne çıkmıştı.

Ortak metinde, her üç ülkenin de Suriye rejimi ve muhalefeti arasında müzakere edilmiş, geleceğe dönük bir anlaşmaya garantör olmaya hazır olduğu vurgulanmıştı.

İran, Rusya ve Türkiye'nin, 'etnik köken, din ve mezhep gözetmeksizin Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne duyduğu saygının dile getirildiği' metinde, üç ülkenin de Suriye sorununun askeri yollarla çözülemeyeceğinde hemfikir olduğunun altı çizilmişti.