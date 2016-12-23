Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında El Bab’da DAEŞ militanlarının bombalı saldırısında şehit ateşi Kayseri’ye de düştü. 1'inci Komando Tugayında görevli uzman çavuşlar; Mehmet Kökkaya ile Osman Çelik yapılan törenle ebedi istirahatgahlarına uğurlandı. Bir diğer ilimiz Bursa'da da şehit acısı vardı..Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Binbaşı Bülent Albayrak ve Uzman Çavuş Ferhat Demir, Bursa'da düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı...

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında El Bab'da DAEŞ militanlarının bombalı saldırısında şehit ateşi Kayseri'ye de düştü. 1'inci Komando Tugayında görevli uzman çavuşlar; Mehmet Kökkaya ile Osman Çelik'in acı haberleri, Kayseri'de yaşayan ailelerine ulaştı. Dün gerçekleşmesi planlanan cenaze törenleri, olumsuz hava şartları nedeniyle bugüne ertelendi. Kayseri'de şehit askerler için cenaze töreni düzenlendi. Kalem Kırdı Camii'nde Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından şehitler son yolculuklarına uğurlanıyor.

Türkiye şehitlerini uğurluyor!

Bursa'da da şehit acısı vardı.. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Binbaşı Bülent Albayrak ve Uzman Çavuş Ferhat Demir, Bursa'da Orhangazi ilçesinde bulunan Gazi Orhan Bey camiinde düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlanıyor.

Suriye'de Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab bölgesinde düzenlenen operasyonda şehit olan piyade astsubay kıdemli çavuş Ömercan Yekebağcı, Kars'ın Susuz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Astsubay Ökkeş Karaca, memleketi Kahramanmaraş'ta gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.