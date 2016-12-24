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Anayasa Komisyonu'nda tartışma

İHA
  • Giriş Tarihi: 24.12.2016 19:09 Güncelleme Tarihi: 24.12.2016 19:26
Anayasa Komisyonu'nda tartışma
Anayasa Komisyonu'nda tartışma

AK Parti ve CHP arasında tansiyon yükseldi

TBMM Anayasa Komisyonunda AK Parti milletvekilleri anayasa değişikliği teklifi üzerinde genel görüşmelerinin tamamladığı yönünde önerge verdi. Önergenin oylanması üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz almak istedi. Söz verilmemesi üzerine CHP milletvekilleri ayağa kalktı. Altay, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'a yönelik, "Eşkıyalık yapma. Söz istiyorum. Ne yapıyorsun" demesi üzerine tartışma yaşandı.

Tartışmanın devam etmesi üzerine CHP milletvekilleri tarafından AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin'e su atıldı. Komisyonda tartışmalar devam ediyor.