Bakan Arslan müjdeyi verdi!

Manisa'da incelemelerde bulanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin yerli arama motoru geliştirmesi gerektiğini belirterek, çalışmaların başladığını söyledi.

Manisa Medya TV'de "Günün Konuğu" adlı canlı yayınlanan programa katılan Bakan Arslan, programı sunucusu Abdullah Polat'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Arslan, iletişim teknolojisi, bilişim ve haberleşmenin dünya ile entegre olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Siz sadece lokal bir çalışma yaparsanız, dünya ile entegre olmazsanız istediğiniz verimi ve sonucu alamazsınız. Bizim kesinlikle bu sektörde ister web adreslerinde olsun ister internette yaptığınız işlemlerde olsun dünya ile entegrasyonda taviz vermeden, ancak hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz."

Bakan Arslan, Türkiye'de üretilen verilerin ve dataların ülkede saklanabilmesine yönelik depolama çalışmalarını da sürdürdüklerini, bu kapsamda teşvikler oluşturduklarını aktardı.