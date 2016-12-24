Devlet Bahçeli: El Bab'dan boş dönersek Diyarbakır ve Ankara tehlikeye girer

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika töreninde konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli, Fırat Kalkanı Harekatı'nın zaferle taçlanması gerektiğini söyledi. Bahçeli, "El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız. Ankara'yı tehlikeye sokarız"

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, "Irak ve Suriye'de mesken tutmuş terör örgütleri Türkiye'nin bekasını tehdit etmektedir. Bu bakımdan El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız. Ankara'yı tehlikeye sokarız" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda yaptığı konuşmada özetle şunu söyledi:

"Fırat Kalkanı Harekatı kesinlikle zaferle taçlanmalıdır. Irak ve Suriye'de mesken tutmuş terör örgütleri Türkiye'nin bekasını tehdit etmektedir. Bu bakımdan El Baboperasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız. Ankara'yı tehlikeye sokarız.

RUSYA VE İRAN İLE MUTABAKAT

Türkiye'nin 20 Aralık'ta Rusya ve İran ile yaptığı mutabakat önemli ve ümit vericidir. YPG ve PKK'nın bulunmaması oldukça mahsurludur.

BAŞKANLIK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

MHP, sözünün ardında fikri çizgisinin yanındadır. Diyorum ki; 15 Temmuz'da vatankaybının sınır hattına gelmiştik. İlanı yapılmamış bir Sevr'i yaşayacaktık. Milletimiz paramparça olacaktı. Ülkemizi Suriye ve Irak yapma planları dolaşımdadır.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Tartışılan rejim değildir. Bırakalım Türk milleti nasıl ve hangi sistemde yönetileceğine karar versin. CHP bundan neden korkuyor? Yürürlülükteki rejimin son bulacağını hangi bilgiyle izan ediyor."