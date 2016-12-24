Fikri Işık Gölcük Donanma Komutanlığı'nı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Gölcük Donanma Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Işık, Milgem Projesi ürünü TCG Büyükada Gemisi'ni inceledi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde 'Yeni Türkiye'de Sivil Toplumla Cumartesi Buluşmaları' toplantısı kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Fikri Işık hür ve bağımsız yaşamak için şehit verilmesinin göze alınması gerektiğini belirterek, "Şehitler veriyoruz. Canımız yanıyor, ciğerparelerimizi toprağa veriyoruz. Ancak, şunu da çok iyi biliyoruz ki 4-5 bin yıllık devlet geleneği olan bir milletin evlatları olarak, gerektiğinde hür ve bağımsız yaşamak için şehit vermeyi göze alamazsak, bu topraklar bize kıyamete kadar ilelebet vatan olmaz" dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK, DONANMA KOMUTANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Donanma Komutanlığı'nın önünde tören mangasını selamlayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ile görüşürken ziyarete Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da katıldı.

Donanma Komutanlığı'nın önünde tören mangasını selamlayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ile görüşürken ziyarete Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da katıldı.

Fikri Işık daha sonra Poyraz Limanı'nda demirli bulunan MİLGEM Projesi kapsamında yapılan TCG Büyükada Korveti'ne geçti.

Bakan Işık, Deniz Kuvvetleri'nin en düşük radar görünürlüğüne sahip gemisini gezerek, subaylardan gemi hakkında bilgi aldı.

Bakan Işık daha sonra Tersane Komutanlığı'na geçerek yapımı devam eden 'Reis' sınıfı denizaltılar hakkında bilgi aldı.

TÜRK DONANMASININ GÖZ BEBEĞİ: TCG BÜYÜKADA

MİLGEM çalışmaları çerçevesinde üretilen iki korvetten TCG Büyükada, üstün donanımı, radarlara yakalanmama özelliği ve nitelikli savaş harekat merkeziyle adeta Türk Deniz Kuvvetlerinin gücünü yansıtıyor.

Gemi Komutanı Deniz Binbaşı Baysal: "Cumhuriyetimizin teknoloji yolculuğunda yepyeni bir dönemin kapılarını açan nitelikleri itibarıyla şanlı bahriye tarihimizin dönüm noktalarından birini yaşıyoruz" dedi.

Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında üretilip Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde hizmete alınan "TCG Büyükada", yerli mühendislerin eseri olması yanında teknolojik özellikleri ve dünyada birkaç ülkenin elinde bulunan dizaynıyla dikkati çekiyor.

Gemi Komutanı Deniz Binbaşı Ali Tuna Baysal, yaptığı konuşmada, milli gemilerin, donanmanın göz bebeği olduğunu söyledi.

MİLGEM'in, denizaltı savunma harbi ve karakol gemisi projesi olarak başlatıldığını belirten Baysal, bu çerçevede milli savunma sanayisini oluşturan tüm unsurların bu çalışmalara dahil edildiğini anlattı.

Teknolojik ve askeri bakımdan kritik sistemlerin milli imkanlarla yapıldığını vurgulayan Baysal, proje doğrultusunda üretilen iki korvetten TCG Heybeliada'nın 27 Eylül 2011'de, TCG Büyükada'nın ise 27 Eylül 2013'te donanmaya teslim edildiğini dile getirdi.

Binbaşı Baysal, gemide, satıhtan satha ve kara hedeflerine atılabilen güdümlü mermi, hava, su üstü ve kara hedeflerine karşı kullanılabilen top gibi sistemlerin de yer aldığını aktardı.