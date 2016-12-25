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Aranan 'lı 'da yakalandı

AA
  • Giriş Tarihi: 25.12.2016 15:09 Güncelleme Tarihi: 25.12.2016 15:11
Aranan PKK'lı Batman'da yakalandı
Aranan PKK'lı Batman'da yakalandı

Güvenlik güçleri, İçişleri Bakanlığının "Aranan ler Listesi"nde gri kategoride bulunan bölücü terör örgütü üyesini 'da yakaladı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün merkezde, bölücü terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

ÜZERİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Operasyonda İçişleri Bakanlığının "Aranan ler Listesi"nde gri kategoride yer alan bölücü terör örgütü üyesi, beraberinde Taurus marka tabanca, iki av tüfeği, 15 tabanca fişeği, 15 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 17 av tüfeği fişeği, bir dürbün, telsiz, iki askeri panço, bir fener ve muhtelif giyim malzemeleriyle yakalandı.

HATAY'DA DA DEAŞ'LI BİR TERÖRİST YAKALANDI

Ayrıca güvenlik güçleri, Diyarbakır merkezde terör örgütü , Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise terör örgütü DEAŞ üyesi birer teröristi yakaladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki operasyonda ise Dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, akü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

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