Erdoğan: Sırada Menbiç ve Rakka var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi El Bab’dayız. Ve El Bab dört bir yanından kuşatılmış vaziyette. İnşallah orada da işimiz bitti bitiyor. Ama şimdi sırada Menbiç var. Sonra, yeni dönemde ABD ile el ele verebilirsek Rakka var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Erol Olçok'un adının verildiği SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün dün açılışını yaptı. SGK'nın kampüse Olçok'un isminin verilmiş olmasını 15 Temmuz şehitlerine gösterilen bir vefa örneği olarak nitelendiren Erdoğan, özetle şöyle dedi:

Türkiye 100 yıllık kirli oyunu bozdu

AHLAK SEVİYELERİ DÜŞTÜ: FETÖ'den PKK'ya, DEAŞ'tan DHKP-C'ye kadar yelpazenin her köşesinden terör örgütlerini bir araya getirmeyi başaranlar Türk milletinin cesareti ve dirayeti karşısında hezimete uğradılar. Türkiye direndikçe saldırıların şiddeti arttı, ahlak seviyeleri düştü. Terör örgütleri de attıkları her adımda sonlarına biraz daha yaklaştıklarını gördüler.

''Bu millet zulmetmez"

GAFİLLERE HATIRLATIYORUM: Türkiye'nin El Bab'da ne işi olduğunu orada bu kayıpları ne için verdiğimizi soranlar hala meselenin ne olduğunu anlayamamış. Bu gafillere bir kez daha hatırlatıyorum. Gaziantep'te 56 kardeşim şehit olduğu zaman siz demiyor muydunuz "Nerede devlet, nerede hükümet."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur"

ÖSO TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL: O olaydan sonra artık "Durmak yok" dedik. Önce Cerablus'a girdik. Ardından El Rai'ye girdik. Özgür Suriye Ordusu'yla (ÖSO) yola devam ettik. Şimdi birileri "ÖSO terör örgütü" diyor. ÖSO Suriye'nin içindeki ılımlı muhaliflerin ta kendisi. Terör örgütüyle alakası yok. Tam bir direniş hareketidir.

MÜSAADE ETMEYİZ: Yürüttüğümüz bu mücadelede "Terörden arındırılmış bir güvenli bölge yapmamız lazım" dedim Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz bu böyle biline. Kimse gelip de oradan Kilis'i Gaziantep'i Şanlıurfa'yı artık tehdit edemez.

SIRADA MENBİÇ VE RAKKA: Üçüncüsü neydi hatırlayın, "Uçuşa yasak bölge." 20 Ocak'ta Amerika'da yeni yönetim işbaşı yapıyor. Onlarla da konuşacağız. Şu anda Halep'te 45 bin kardeşimizi kurtardık. Dün akşam Sayın Putin'le bir görüşmem oldu. Bizlere teşekkürü oldu. Dediler ki "Bu insanların kurtuluşunda kararlılığınız olmasaydı, el ele vermeseydik, bu süreci bu şekilde bitiremezdik." Şimdi Menbiç var. Amerika'yla eğer burada da yeni dönemde el ele verebilirsek Rakka var.

EL BAB: El Bab dört bir yanından kuşatılmış vaziyette. İnşallah orada da işimiz bitti bitiyor. Oraya asıl sahipleri gelip yerleşecek. Nerede bir zulüm varsa, zulmün olduğu yerde biz varız. Hint Yarımadası'na bizim ecdadımız keyfinden dolayı mı gitti? Bugün on binlerce kilometreden buraya gelenler niye geliyor? Bu soruları sorun kendinize.

GÜÇLÜ OLACAĞIZ: Bugün Suriye'de varsak, güçlü devlet olduğumuz için varız. Ve olacağız. Dilleri zehir kusan, yürekleri kin bağlamış bu tiplere diyoruz ki "Gölge etmeyin, başka ihsan istemez." Milletimiz emin osun ki, bugün yaptığımız fedakarlıkların karşılığını yarın çok daha büyük hedeflere ulaşacak güce kuvvete kavuşarak inşallah alacağız. Yeter ki bir olalım, iri olalım.



Meydanın kendilerine kalacağını sanan Fetoşlar

"15 Temmuz musibeti, millet ve devlet olarak önemli dersler verdi. Darbelerin artık öyle eskisi gibi kolayca yapılamayacağını 15 Temmuz göstermiştir. Üç beş kurşun sıkınca üç beş bomba atınca üzerine tankları sürünce tepesinden uçakları helikopterleri geçirince bu milletin kaçacağını sanan, meydanı kendilerine bırakacağını sanan Fetoşlar durumun öyle olmadığını o gece net bir şekilde anladı. Siyasetçileri darağaçlarıyla tehdit ederek, merhum Menderes'te olduğu gibi infaz ederek kendi vesayetlerini sürdürmek isteyenler milli irade duvarına çarptı."



'Türkiye küresel bir güç'

"Dünyadan bize ne" diyenlere sesleniyorum. Biz bu dünyada yaşıyoruz. Türkiye küresel bir güçtür, bunu bileceksin. Bize bu soruyu soranlara diyorum ki 'Sizin bu parlamentoda ne işiniz var?' Bu parlamentoda yer alanın, eğer dünyaya bakışı yoksa, siyaset bilimiyle ilgili nasibi yoksa orada durmasına gerek yok. Geldiğin yere dön. Biz milletimizin ve devletimizin bekasını konuşuyoruz. Yapacağımız çok iş var. Pazartesi günü (yarın) Sayın Başbakan Ilgaz Tüneli'nin açılışını yapacak. Eskiden o dağlardan kışın geçilmezdi. Ama şimdi yazı kışı yok."