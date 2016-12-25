FETÖ’ye itirafçı operasyonu

Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan 3 rütbeli askerin verdiği TSK’daki 27 isme yönelik 15 ilde başlatılan operasyonda 20 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. İlk gün listedeki 13 FETÖ’cü gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ subay ve astsubaylar ile onların örgüt imam ile ağabeylerini kapsayan 15 ilde 27 şüpheliye yönelik operasyon başlattı. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen bir soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 3 rütbeli asker, FETÖ'nün silahlı kuvvetlerdeki yapılanması ve bu yapılanmanın asker ile sivil ayağına ilişkin önemli bilgiler verdi.

İKİ YÜZBAŞI DA VAR

Etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda 2 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 7 teğmen, 2 astsubay olmak üzere 15 asker ve 11 imam ile abi pozisyonundaki FETÖ mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon için dün sabah 06.00'da düğmeye basılması üzerine İstanbul merkez olmak üzere Bursa, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Iğdır, Muğla, Antalya, Edirne ve Şırnak'ta 20 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 15 ilde arama ve gözaltı kararları uygulandı. Örgütün deşifre olan 27 üyesinden 13'ü ilk gün operasyonunda yakalandı. Adreslerde delil arandı. Sivil şüphelilerin örgütün kapatılan dershanesi ve diğer kurumları ile irtibatlı oldukları öğrenildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan firarilerim yakalanması için de polis çalışmalarını sürdürüyor. Yurtta dün yapılan diğer FETÖ operasyonları ise şöyle;

TRABZON: Trabzon merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 30 kişi gözaltına alındı. Örgütün Akçaabat ilçesi yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda Trabzon merkezli Ordu, Samsun ve İstanbul illerini kapsayan 4 ilde aralarında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğretim görevlileri, memur, öğretmen, zabıta, esnaf ve iş adamlarının bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

NEVŞEHİR: Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bir öğretmen tutuklandı.

İZMİR: Kınık ilçesinde FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 öğretmenden 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

KOCAELİ: FETÖ/PDY'nin kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 56 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 10'u serbest bırakıldı.

MALATYA: FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 23 eski polisten 8'i tutuklandı, 15'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

ADIYAMAN: Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında infaz koruma memuru, zabıt katibi ve mesleklerinden ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu zanlılardan 2'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ESKİŞEHİR: Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan Hava Astsubay M.G. gözaltına alındı, İstanbul'a gönderildi.



BYLOCK'ÇI SUBAY LİSTESİNDEN GÖZALTI SAYISI 317'YE ÇIKTI

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen ve ByLock verileri ışığında hazırlanan 530 askerli gözaltı listesinden yakalananların sayısının 317'ye yükseldiği açıklandı. 58 ile yayılan operasyonun gözaltı listesinde 280 subay ve 250 astsubay bulunuyor. Operasyon çerçevesinde, haklarında gözaltı kararı bulunanlardan 4 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Ekiplerin diğer 179 şüpheli askeri arama çalışmaları sürüyor.

Nazif KARAMAN - Ferit ZENGİN - Özgür ÖZDEMİR - Abbas ÇAKAR - Rıdvan UYSAL/SABAH