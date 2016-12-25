Himmetçiye para transferi yapmış

Rus Büyükelçi Karlov’u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın para trafiği, Pensilvanya’ya uzandı. MASAK raporuna göre Altıntaş, FETÖ elebaşısına The Respect Instute Inc. kuruluşu üzerinden para aktaran himmetçi polis Tunç’a maaşından pay ayırdı

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ elebaşısına doğrudan para transfer ettikleri The Respect Instute Inc. kuruluşuna para aktaran himmetçilerden eski polis Hasan Tunç'a maaşının 5'te 1'ini gönderdiği belgelendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), Ankara Başsavcılığı'nın talebi üzerine özel olarak hazırladığı rapor, tetikçinin FETÖ ve Pensilvanya ile parasal bağlantılarını da ortaya koydu. Çapraz inceleme sonrasında hazırlanan "Altıntaş Raporu"nun en kritik bölümünü FETÖ'den ihraç edilen polis memuru Hasan Tunç ile ilişkiler ağı oluşturdu. Altıntaş, 12 Ocak 2016'da eski polis memuru Hasan Tunç'a 500 TL transfer etti. Bu Altıntaş'ın maaşının yaklaşık 5'te 1'ini oluşturuyordu. Hasan Tunç, ABD'deki seçimler öncesinde Pensilvanya'daki terör örgütü elebaşına ve oradan da başkan adaylarından Hillary Clihton'ın çevresine para transferi yapan The Respect Instute Inc. isimli kuruluşla bağlantılı çıktı. Tunç, himmet soruşturmasının şüphelilerinden Mehmet Kor ile de Gaziantep'teki Çınar Derneği'nden mesai arkadaşıydı. Çınar Derneği ise FETÖ soruşturmaları kapsamında inceleniyor.