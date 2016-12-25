RedHack'in algı ekibine operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, RedHack isimli yasadışı hacker gurubu ile irtibatı tespit edilen be gurubun algı ekibi olarak değerlendirilen 9 isme yönelik gözaltı ve yakalama kararı çıkardı. 5 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi.1 şüpheli ise aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Redhack isimli yasadışı hacker grubu ile irtibatları tespit edilen ve gurup adına kamuoyunda algı yöneten 9 ismi yönelik operasyon başlattı.

Başsavcılığın talimatı ile harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ismi gözaltına aldı. Hedef 3 ismin yurtdışında olduğu anlaşıldı. 1 ismin ise halen arandığı öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ,

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ VE YAYILMASI

Şüphelilerin RedHack isimli hacker grubunun gayri yasal bazı faaliyetlerinin sosyal medya da propagandasını yaptıkları ve algı yönettikleri öğrenildi. Şüphelilere yönelik suçlamalar, 'terör örgütü üyeliği've 'Kişisel verilerin kaydedilmesi yayılması'

4 ilde başlatılan operasyon kapsamında 9 şüpheliden; Fatih Yağmur ve Deniz Yücel Hünkar Alican Duman'ın yurtdışında bulundukları belirlendi.

Ömer Çelik, Metin Yoksu, Tunca İlker Öğreten, Eray Sargın ve Mahir Kanaat gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise halen aradığı öğrenildi.

Şüpheliletin adreslerimde çeşitli terör örgütlerine yönelik çok sayıda döküman ele geçirildiği kaydedildi.