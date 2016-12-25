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Son dakika: nden li lara

AA
  • Giriş Tarihi: 25.12.2016 10:54 Güncelleme Tarihi: 25.12.2016 10:55
Son dakika: Başbakan Yıldırım'ın ailesinden Halepli çocuklara yardım
Son dakika: Başbakan Yıldırım'ın ailesinden Halepli çocuklara yardım

li lar için hazırlanan 3 tır dolusu süt ve gıda ı 'e ulaşt. 'ın ailesi tarafından Suriyeli çocuklar için hazırlanan 3 tır dolusu süt ve gıda yardımı İdlib'e ulaştı. Yardımlar, yetimhaneler başta olmak üzere bölge halkına dağıtıldı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım'ın ları Erkam, Bülent ve Büşra Yıldırım (Köylübay) ile kardeşi İlhami Yıldırım, 'de yaşanan drama dikkati çekmek ve 'teki çocuklara etmek için harekete geçti.

Suriye rejiminin saldırıları sonucu Halep'ten tahliye edilen ve 'deki yetimhanelere yerleştirilen çocuklara süt ve gıda yardımı yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda İstanbul'da hazırlanan gıda kolileri ve süt paketleri Kızılay'a bağışlandı.

YARDIMLAR İDLİB'E ULAŞTI

Yıldırım ailesi adına hazırlanan 3 tır dolusu süt ve gıda malzemesi, İlhami Yıldırım'ın başkanı olduğu Türk Kızılayı İstanbul Şubesi aracılığıyla İdlib'e ulaştırıldı.

Çocuklar için özel hazırlanan yardım tırlarından sade, meyveli ve kakao aromalı uzun ömürlü mini süt paketleri dağıtıldı.

İdlib merkezi ve civarında yaşayan aileler için ise litrelik tam yağlı süt ve gıda malzemesi yardımı yapıldı. Süt ve gıda paketi dağıtımı bölgede bulunan Kızılay ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

"BU TÜR KAMPANYA VE YARDIM FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK"

Dağıtımın, yetimhanelerin yanı sıra diğer bölgelerde de devam ettiği bildirildi.

Yıldırım ailesinin bu tür kampanya ve yardım faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.

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