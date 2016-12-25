TSK’ya Rus desteği iddiası

Rus savaş uçaklarının El Bab’da Türk askeriyle işbirliğine başladığı iddia edildi. Yerel kaynaklar Rus uçaklarının El Bab-Menbiç arasındaki Amira bölgesini bombaladığını bildirdi

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Rusya'dan ilk desteğin geldiği öne sürüldü. Yerel kaynaklar Rus uçaklarının, El Bab-Menbiç arasında bulunan Amira Bölgesi'nde DEAŞ hedeflerini bombaladığını ileri sürdü. Bu gelişme, Türk ve Rus kuvvetlerinin ortak bir operasyona başladığının işareti olarak yorumlandı. TSK'ya şimdiye dek harekâta ABD öncülüğündeki koalisyon ülkelerinden hiçbiri destek vermedi. ABD'nin PKK/PYD ile birlikte yapacağı Rakka operasyonunu bahar aylarına ertelemesi, Rakka'daki DEAŞ'lı teröristlerin El Bab'a gelip TSK ve ÖSO'ya karşı direnişi artırmasıyla sonuçlandı. Öte yandan harekât kapsamında16 şehit verdiğimiz Akil Tepesi'ndeki hastane de DEAŞ'lı teröristlerden temizlendi. El Bab'ın anahtarı sayılabilecek bölgenin kontrolü tamamen TSK'ya geçti.

68 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 123. gününde El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait aralarında karargâh binasının da bulunduğu 141 hedefin ateş altına alındığını, 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çatışmalarda 2 muhalifin şehit olduğu, bir muhalifin de yaralandığı bildirildi. Verilen bilgilere göre top ve havan atışlarıyla bir silahlı araç ve bir insansız hava aracı imha edildi. Hava harekâtında ise DEAŞ'a ait 3 karargâh binası ve 3 bombalı araç garajı imha edildi.