Ak Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Demir, Halep'e yardım çerçevesinde basın açıklaması düzenledi..

Ak Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Demir Halep'e yardım kampanyası çerçevesinde ''Haydi!Halep'te ki çocukların annesi ol...''adlı projesi kapsamında basın açıklamasında bulundu..İşte basın açıklamasından satır başları...

Biz,Erzurum Ak Parti İl Kadın Kolları İl Başkanlığı olarak,81 il de eş zamanlı olarak başlatılmış olan ''Halep'e yardım kampanyası''kapsamında buradayız.

''Haydi!Halep'te ki çocukların annesi ol...''adlı projemiz kapsamında bizler il kadın kolları olarak Havuzbaşı Kent Meydanı'nda 23 Aralık itibariyle sabah saat.10.00-17:00 saatleri arasında hergün kar,kış soğuk demeden çadırımızı kurduk,şevkle çadırımızın başında durduk ve durmaya devam ediyoruz.

Bizler çadırımızda ayni ve nakdi yardımları kabul ediyoruz.

Halkımız bu konuda çok hassas davranıyor.Halkımız yardım götürebilecekleri ve teslim edebilecekleri kurum ve kuruluşların sınırlı olması sebebiyle tam olarak b u konuda bilinçli değil.Bazı noktalarda da yardım götürebilecekleri noktalar mesafe olarak uzak kalabiliyor.

Biz herkesin rahatlıkla uğrayabileceği bir mekan olan Havuzbaşı Kent Meydanı'nda halkımızın yardımlarını güvenli ve diledikleri şekilde (ayni ve nakdi ) yapmalarına yardımcı olduk.

Aynı zamanda projemizin diğer ayağında 20 ilçemiz ve ilçe başkanlıklarımız var.İlçe başkanlarımızda kendi oluşturdukları ekipleriyle beraber ilçe binalarında ayni ve nakdi yardımları kabul etmeye devam ediyorlar.

Projemizi bugün sonlandırma kararı almış olsak da görünen o ki,yoğun talep sebebiyle bir-iki gün daha uzatabiliriz.

İl ve ilçelerimizden elde ettiğimiz nakdi yardımları,Kızılay'ın hesaplarından yine AkKadınHalep yazarak yatıracağız.

Ayni yardımları da yine Kızılay'ın Erzurum şubesi aracılığıyla Halep'e ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edeceğiz.

Kadın elini attığı herşeyi güzelleştirir.Biz yine kadınlar olarak işe el attık.Biz savaş istemiyoruz.Tek arzumuz bu işten kadınlar ve çocuklar zarar görmesin.İstiyoruz ki o kırık dökük hayatları bundan sonra daha sağlıklı yaşayabilsinler.

Bunu yaparken,en büyük destekçilerimiz Büyükşehir Belediyemiz,il başkanlığımız,ilçe belediye ve ilçe başkanlıklarımız,STK ve dernek temsilciliklerimiz,bu işe gönül vermiş,bu işi kendine dert etmiş herkes oldu.

Bu nokta da halkımızdan ciddi bir talep gördük.

Erzurum halkına buradan duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum.Yaptığımız işin ne kadar doğru bir iş olduğunu gördük.Bizler çok huzurluyuz.

Bu işe gönül vermiş genelde herkese,özelde de kendi teşkilatlarıma,ilçe başkanlarıma,kadın kolları yönetim kurulu üyelerime,ilçe yönetim kurulu üyelerime çok teşekkür ediyorum..

Biz buradayız,olmaya devam ediyoruz.

Emek veren herkesten Allah razı olsun.