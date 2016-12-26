Anayasa görüşmelerinde CHP'lilerden skandal sloganlar

CHP'liler TBMM Anayasa Komisyonu'nda terör örgütü DHKP-C sloganına benzer slogan attı.

AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu'nu sabote etmek isteyen CHP'li vekiller terör örgütü DHKP-C'nin sloganlarını haykırdı.



Anayasa Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında parti grupları bir araya geldi. Bugünkü komisyon sırasında yaşananlarsa dikkatleri çekti. Toplantıyı sabote etmeye kalkışan CHP'li vekillerin slogan attığı kameralara yansıdı.



CHP'lilerin kullandığı slogan ise skandala neden oldu. Hükümeti hedef almak için salonda bağıran CHP'liler terör örgütü DHKP-C mensuplarının gösteriler sırasında attığı sloganı kullandı.

CHP'NİN İÇLER ACISI HALİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, resmi Twitter hesabı üzerinden görüntüleri yayınladı. CHP'lilerin terör örgütü DHKP-C'nin sloganlarını attığını bildiren Turan, "90 yıllık partinin geldiği hal içler acısı. İnsan ayrı bir slogan üretir" dedi.



Anayasa Komisyonu görüşmelerinde 4 partinin grup başkanvekilleri uzlaşamadı.