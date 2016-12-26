HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı.
Aysel Tuğluk HDP Van Milletvekili olduğu 2015 yılında Kobani olaylarını bahane göstererek polise ve askere taş atmıştı.
Sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Tuğluk, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Aysel Tuğluk'un Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.
Tuğluk, 2007-2011 ve 2011-2015 yılları arasında iki dönem milletvekilliği yapmıştı.
HDP Kadın Meclisi, Tuğluk'un gözaltına alınmasına Twitter üzerinden tepki gösterdi.