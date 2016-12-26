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gözaltına alındı

  • Giriş Tarihi: 26.12.2016 08:51 Güncelleme Tarihi: 26.12.2016 10:05
Aysel Tuğluk gözaltına alındı
Aysel Tuğluk gözaltına alındı

Genel Başkan Yardımcısı gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Genel Başkan Yardımcısı Ankara'da gözaltına alındı.

Aysel Tuğluk HDP Van Milletvekili olduğu 2015 yılında Kobani olaylarını bahane göstererek polise ve askere taş atmıştı.

Sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Tuğluk, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Aysel Tuğluk'un Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

Tuğluk, 2007-2011 ve 2011-2015 yılları arasında iki dönem milletvekilliği yapmıştı.

HDP Kadın Meclisi, Tuğluk'un gözaltına alınmasına Twitter üzerinden tepki gösterdi.