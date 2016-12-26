Cumhurbaşkanlığı Sözcüzü İbrahim Kalın konuşuyor

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözücü İbrahim Kalın, "El Bab'taki operasyonun Fırat Kalkanı'nın en kritik operasyonu. Bu operasyonda kararlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hava şartlarından dolayı operasyonda gecikme söz konusu. Genelkurmay başkanlığının bilgisini de paylaşayım: Özellikle sivil kayıpların olmaması için TSK büyük hassasiyet gösteriyor. 20-23 Aralık'ta yüzlerce DEAŞ hedefi bertaraf edildi. Operasyonlar kararlı bir şekilde devam edecektir. Ulusal güvenliğimiz açısından bu bir zarurettir. Malesef zaman zaman uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemektedir. Ama biz çalışmalarımıza kararlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Milli seferberlik çağrısı sürecin devamıdır. Sincar'ın ikinci bir Kandil olmasına müsade etmemiz mümkün değildir. Telafer'in kurtarılması için çabalarımız devam ediyor. FETÖ ile mücadele devam ediyor. DEAŞ gibi terör örgütleriyle nasıl mücadele ediyorsak milli seferberlik ruhuyla FETÖ ile mücadelemizde devam edecektir. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir. Bu noktada Batı'daki liderleri ve basını FETÖ'nün algı operasyonuna karşılık uyarıyoruz" dedi.

FIRAT KALKANI HAREKATI

Operasyonun amacı sınır bölgelerimiz başta olmak üzere Azez-Cerablus hattında bütün terör unsurlarının temizlenmesidir. Burada yoğun bir mücadele verilmektedir. 1900 kilometrekarelik alan temizlenmiştir. Silahlı kuvvetlerimiz kahramanca mücadele veriyor, kayıplarımız oluyor. Bu barbar terör örgütüne karşı mücadelemiz tam bir kararlılıkla devam edecek. Genelkurmay Başkanımız bizzat sahaya inerek, teşviklerde bulunarak bu operasyonun sevk ve idaresini yapmaktadır. Uluslararası koalisyona hava desteği vermesi konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade ediyoruz. El Bab çevresinde yürüttüğümüz Fırat Kalkanı Harekatı'nın son aşaması, DEAŞ'la mücadele şemsiyesi altında bir mücadeledir. Her seferinde DEAŞ'la mücadele konusunda Türkiye'ye birtakım eleştiriler getiren çevrelerin, Azez-Cerablus hattı, Dabık ve El Bab noktasında yürütülen operasyonlara gerekli desteği vermemesi kabul edilemez.

HALEP'İN TAHLİYESİ

Son üç hafta içerisinde özellikle Doğu Halep'teki sivillerin ve muhaliflerin tahliye edilmesiyle ilgili olarak ilgili makamlarımızın, Dışişleri Bakanlığımızın, Milli İstihbarat Teşkilatımızın ve diğer birimlerimizin yürüttüğü yoğun diplomasi çalışmaları neticesinde yaklaşık 44 bin kişi Halep'ten tahliye edildi, bunlar İdlib'e getirildi. Şu anda da İdlib'de bu insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için her tür tedbir de alınmış durumda, çalışmalar da yürüyor.

SORU - CEVAP

EL BAB OPERASYONU

El Bab'taki operasyonun Fırat Kalkanı'nın en kritik operasyonu. Bu operasyonda kararlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hava şartlarından dolayı operasyonda gecikme söz konusu. Genelkurmay başkanlığının bilgisini de paylaşayım: Özellikle sivil kayıpların olmaması için TSK büyük hassasiyet gösteriyor. 20-23 Aralık'ta yüzlerce DEAŞ hedefi bertaraf edildi. Operasyonlar kararlı bir şekilde devam edecektir. Ulusal güvenliğimiz açısından bu bir zarurettir. Malesef zaman zaman uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemektedir. Ama biz çalışmalarımıza kararlı bir şekilde devam edeceğiz.

"SİNCAR'DA TSK GEREĞİNİ YAPAR" AÇIKLAMASI

Sayın Barzani'nin yaptığı açıklamayı destekliyoruz. Bölücü terör örgütünün mevcudiyeti onları da rahatsız etmektedir. Bölücü terör örgütünün orada konum elde etmeye çalışması kabul edemeyiz. Fakat çeşitli gerekçelerle Irak'tan Türkiye'ye güvenlik tehditleri devam etmektedir. Tehditler devam ederse Türkiye gerekli tedbirleri alacaktır.

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