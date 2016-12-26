DEAŞ'a ait 113 hedef vuruldu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne ait 113 hedef ateş altına alınarak teröristlerin kullandığı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları kullanılamaz hale getirildi.

Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab'ın kontrol altına alınmasına yönelik harekâtın başarı ile devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalifin yaralandığı ve hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 113 DEAŞ terör örgütü hedefinin imha edildiği kaydedildi. DEAŞ terör örgütünün, El Bab ilçe merkezinden kaçmaya çalışan sivillerin engellenmesine yönelik düzenlediği mayın/EYP'li saldırıda ise en az 30 sivilin öldüğü ve çok sayıda sivilin de yaralandığı ifade edildi.