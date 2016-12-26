“Feto’nun önünde heyecandan ayakları tir tir titriyordu”

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ndeki (İKÇÜ) FETÖ soruşturmasında ifadesine başvurulan bir tanığın anlattıkları, bazı akademisyenlerin Feto karşısındaki acizliğini gözler önüne serdi. Tanık H.O, 2013'te Yükseköğretim Kurulu bursuyla gittiği ABD'de, İKÇÜ'de görevli bazı öğretim üyeleriyle Feto'yu ziyaret ettiğini söyleyerek "Örgüte ait arazi polis tarafından korunuyordu. Gülen'le görüşmek için ikinci adamı Cevdet Türkyolu'nun yanına gittik. Şu anda FETÖ'den tutuklu, İKÇÜ'nün eski Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yakup Egercioğlu, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özdemir, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çete ile içeriye girdik. Akademisyen arkadaşlar Feto karşısında tir tir titriyordu. Örgüt elebaşısının sorusuna sadece Mehmet Çete, 'Himmetiniz sayesinde sıkıntımız yoktur' şeklinde cevap verdi" dedi.Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), Ankara Başsavcılığı'nın talebi üzerine özel olarak hazırladığı rapor, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ ve Pensilvanya ile parasal bağlantılarını da ortaya koymuştu. MASAK'ın çapraz inceleme sonrasında hazırladığı "Altıntaş Raporu"nun en kritik bölümünü FETÖ'den ihraç edilen polis memuru Hasan Tunç ile ilişkiler ağı oluşturmuştu. Altıntaş'ın 12 Ocak 2016'da maaşının yaklaşık 5'te biri olan 500 TL'yi eski polis memuru Hasan Tunç'a gönderdiği belirtilmişti. FETÖ'nün himmetçilerinden Hasan Tunç'un gözaltına alınarak sorgulandığı öğrenildi. Altıntaş'ın telefon irtibatlarında sık görülen İstanbul'daki bir şahıs da gözaltına alındı. Bu kişi ile Altıntaş'ın bir süre önce İstanbul'a giderek yüz yüze bir görüşme yaptığı öğrenildi. Altıntaş'ın üzerine kayıtlı olan GSM hattının kullanıldığı cep telefonunda WhatsApp uygulamasının bulunmaması, başka bir telefon olabileceği şüphesi oluşturdu. Altıntaş'ın başka bir telefon kullanıp kullanmadığı araştırılmaya başlandı.