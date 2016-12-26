Hainler için hesap verme zamanı geldi

15 Temmuz’da direnişe karşı konulması yönünde amirlerinin verdiği talimatlara uymayan 29 polisin sanık olduğu davanın ilk duruşması Silivri Cezaevi’nde yapılacak

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'da 29 polis hakkında açılan ilk davanın görülmesine yarın başlanıyor. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nde görülecek davada, askeri darbeye katılan polislerden 21'i üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 8'i ise 15'er yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ilk dava hain kalkışmaya katılan 29 polise açılmıştı. Darbeciler, başarılı olmaları durumunda hükümet üyelerini yargılamayı planladıkları Silivri Cezaevi'ndeki dev duruşma binasında yarın kendileri yargılanmaya başlanacak. Davanın iddianamesinde, sanık polislerden 21'i hakkında Meclis'i, Hükümet'i ve anayasal düzeni devirmeye teşebbüs suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, örgüt üyeliğinden de 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. 8 polis hakkında ise sadece örgüt üyeliğinden 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Savcılığın hazırladığı iddianamede, 29 polisin 15 Temmuz'daki hain kalkışmaya katıldığı belirtiliyor. İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbecilere direnilmesi ve karşı konulması için halka çağrı yaptığı, çağrılara ve tüm ilgili amirlerin talimatlarına rağmen, şüpheli polislerin ya göreve gelmedikleri ya da darbe girişimine direnen arkadaşlarını ve vatandaşları vazgeçirmeye çalıştıkları anlatılıyor. İddianamede, bazı polislerin hareketi, örgüte yardım etmenin ötesinde, göreve ve vatana ihanet olarak değerlendiriliyor.

ASKERE DESTEK OLUN, DİRENENİ İNDİRİN

İddianameye göre, kalkışma gecesi Özel Harekat Müdürü, saat 22.30 sıralarında Cumhurbaşkanı'nı korumak üzere Huber Köşkü'ne, Özel Harekat Timi'nin sevk edilmesini istedi. Havacılık Şube Müdürü Mehmet Kurt da timi helikopterle köşke götürmeleri için polis Ender Küçükağ ile pilot Mehmet Barış Aktaş'ı görevlendirdi. Ancak bu şüpheliler "Özel Harekatçıları oraya götürürsek bu darbeciler bizi asar" diyerek talimata karşı çıktı. Şüpheli polis Muhammet Işık'ın telefonunda kurulu Eagle programında ise "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak" yazdığı tespit edildi. Altında da 15 Temmuz 2016 gününe ait takvim yaprağı kayıtlıydı. Şüpheli polis memurlarından İshak Erol da WhatsApp grubundan asker fotoğrafı paylaşarak "Bunların anlamını biliyor musunuz, yarın kamuflajları hazırlayın, asker oluyoruz" diye mesaj attı. Şüpheli Eyüp Şahin'in telefonunda, FETÖ yöneticileri tarafından gönderilen "Herkes arkadaşlarını yönlendirsin ve askerlerin müdahalesine yardımcı olunmasını temin etsin. Ankara'da kim varsa silahını alıp direnen herkesi indirsin" mesajı bulundu. Şüpheli Ersan Gönül'ün telefonunda ise darbe girişimi başarısız olunca, FETÖ'cü polislere kamufle olmaları uyarısında bulunulan mesaj vardı.

O SALONDA KENDİLERİ YARGILANACAK

15 Temmuz gecesi halkın kahramanca direnişi karşısında neye uğradıklarını şaşıran FETÖ'nün cuntacıları o gece hain planları başarıya ulaşsaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer siyasiler, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, hedefteki gazeteciler, işadamı ve pek çok kanaat önderinden oluşan yüzlerce kişiyi 3 yıl önce kendi adamları tarafından yaptırılan Silivri'deki dev salonda yargılamayı planlıyordu. FETÖ üyeleri Ergenekon kumpasıyla ağına düşürdüğü komutanları yargılattığı o salonda şimdi kendileri hesap verecek.