İnsanlık ölmedi

Halep’ten tahliye olan Suriyeliler için harekete geçen Türkiye binlerce insana cansuyu olmaya devam ediyor. İdlib’e sığınan Suriyelilere 15 Ocak’a kadar 3 bin TIR yardım ulaştırılacak

Türkiye'deki pek çok kurumun yanı sıra sivil toplum kuruluşları da yardım kampanyalarıyla mağdurların imdadına koşmaya devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Hayat Ağacı Derneği, Hayrat Derneği, Sivas Belediyesi gibi Türkiye'nin farklı illerindeki kurum ve kuruluşlarca gönderilen yardımların yüklü olduğu tırlar, dün Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Suriye'ye geçti. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın düzenlediği "Halep'e Yol Açın" konvoyu kampanyası ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da "Halep'e Yol Açın" kampanyasıyla mağdurlara el uzatmak için seferber oldu. Kampanya kapsamında toplanan binlerce ton yardım Suriye'de, rejim kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye olan Suriyelilere dağıtılmaya başlandı. Suriye'nin Babel Hava Sınır Kapısı yakınlarında bulunan ve Türkiye Diyanet Vakfı'na ait yardım merkezine TIR'larla ulaştırılan yardımlar, buradan da İdlib'te bulunan sivillere gönderiliyor. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, bölgede farklı yerlerde 7 fırında toplam 100 bin civarında ekmek üretildiğini belirterek 15 Ocak'a kadar toplamda 500 yardım TIR'ı göndermeyi planladıklarını kaydetti. Diğer yardım kuruluşlarının çalışmalarıyla bu tarihe kadar, 3 binin üzerinde TIR'ın bölgeye ulaşması bekleniyor.



BAŞBAKAN'IN AİLESİ 3 TIR GÖNDERDİ

Başbakan Binali Yıldırım'ın çocukları Erkam, Bülent ve Büşra Yıldırım (Köylübay) ile kardeşi İlhami Yıldırım, Suriye'de yaşanan drama dikkat çekmek ve Halep'teki çocuklara yardım etmek için harekete geçti. Yıldırım ailesi adına hazırlanan 3 tır dolusu süt ve gıda malzemesi, İlhami Yıldırım'ın başkanı olduğu Türk Kızılayı İstanbul Şubesi aracılığı ile İdlib'e ulaştırıldı. Yardımlar, yetimhaneler başta olmak üzere bölge halkına dağıtıldı. Dağıtımın yetimhanelerin yanı sıra diğer bölgelerde de devam ettiği bildirildi. Yıldırım ailesinin bu tür kampanya ve yardım faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.