O hain öldürüldü

Suriye'de PYD'nın askeri kanadı ve terör örgütü PKK nın Suriye kolu YPG 'de özel kuvvetlerde komutanı olarak bilinen "Brûsk Mamecirc; Gur" kod adlı Mihemed Emîn Nezîr adlı terörist Fırat Kalkanı harekâtında öldürüldüğü belirlendi. YPG'li teröristin bölgede İntihar eylemcilerini yetiştiren sorumlu isim olarak biliniyordu. Teröristtin Suriye-Türkiye sınırındaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesindeki çatışmada ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede öldüğü öğrenildi. Diğer taraftan Güvenlik güçleri, İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride bulunan bölücü terör örgütü üyesini Batman'da yakaladı. Diyarbakır'da da dur ihtarına uymayan araçtan ateş açan bir terörist etkisiz hale getirildi.