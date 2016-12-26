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/'nın sözde eski sorumlusu yakalandı!

AA
  • Giriş Tarihi: 26.12.2016 21:26
PKK/KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu yakalandı!
PKK/KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu yakalandı!

'de, terör örgütü /'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen M.B, gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen /'ya yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.B'nin 'de olduğu bilgisine ulaşan İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, M.B'yi HDP Konak İlçe Başkanlığı yakınındaki bir kafeteryada gözaltına aldı.

PKK/KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu da iddia edilen M.B'nin, HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un da şüpheli olarak yer aldığı soruşturma dosyası kapsamında Diyarbakır'a gönderileceği kaydedildi.