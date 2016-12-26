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Son dakika: 'nda yaralanan asker oldu

DHA
  • Giriş Tarihi: 26.12.2016 10:11 Güncelleme Tarihi: 26.12.2016 10:15
Son dakika: Fırat Kalkanı'nda yaralanan asker şehit oldu
Son dakika: Fırat Kalkanı'nda yaralanan asker şehit oldu

Suriye'de sürdürülen Harekatı'na katılan ve geçen hafta DEAŞ terör örgütü militanlarının El Bab'da düzenlediği saldırıda yaralanan bir asker, tedavi gördüğü Gaziantep'te kurtarılamayarak oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye sınırının terör örgütü ve terör unsurlarından temizlenmesi için 24 Ağustos günü başlatılan Harekatı'na katılan birliklerden Tatvan 10'uncu Komando Alayı'nda görevli bir sözleşmeli er, geçen hafta El Bab'da, DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda ağır yaralandı.

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Saldırının ardından önce sınır hattına, ardından ise helikopter ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan asker, sabaha karşı tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek oldu. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 38'inci şehidi olan askerin, otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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