Yıldırım ve Bahçeli Çankaya Köşkü'nde görüştü

Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ve terörle ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.
Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Bahçeli görüşmesinde, TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki anayasa değişiklik teklifi çalışmalarını ele alındı.
Görüşmede, ayrıca terörle ilgili konular değerlendirildi.