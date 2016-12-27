Adıyaman'da FETÖ operasyonu

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında infaz koruma memuru, zabıt katibi ve meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Adıyaman'da, 24 Aralık'ta FETÖ/PDY yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı.