‘Amiralleri alın’ talimatı verildi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünü planladığı Ankara'daki villada yapılan toplantılarda bulunan ve daha sonra itirafçı olan "Kuzgun" kod adlı şüpheli ifadesinde, örgütün İzmir askeri imamı olan 'İhsan' kod adlı kişiyle darbe girişimi günü tablet üzerinden görüştüğünü ve kendisine Tümamiral Aydın Şirin, Tümamiral Hasan Nihat Doğan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Serdar Dülger'in derdest edilmesi görevinin verildiğini, bunu nasıl yapacağını sorduğunda kendi bölüğündeki irtibatlı personelin isimlerinin kendisine bildirildiğini söyledi.