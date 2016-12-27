X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Anayasa değişikliği teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

değişikliği teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi

  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 02:03 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 03:15
Anayasa değişikliği teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi

TBMM Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci ve ikinci maddesi kabul edildi. Komisyonda kabul edilen , yargı tarafsızlığı ve milletvekili sayısına ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Türkiye Cumhuriyeti sı'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci ve ikinci maddeleri, TBMM nda kabul edildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyon dünkü çalışmalarına birinci madde üzerinden başladı. Çalışmaların 12'nci saatinde birinci madde kabul edildi. Toplantının 15 saati aşan ve bugüne sarkan çalışmaları sonucu ise iki madde kabul edildi.

Komisyon, bugün saat 14.00'te yeniden toplanarak çalışmalarına üçüncü maddenin görüşmeleriyle devam edecek.

ANAYASA TEKLİFİNİN 1. MADDESİ

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, anayasanın "yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek. Yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

ANAYASA TEKLİFİNİN 2. MADDESİ

Anayasada yasamayı düzenleyen "TBMM'nin kuruluşuna" dair 75'inci maddede düzenleme yapılarak, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.