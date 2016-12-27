Bu sese kulak verin

“Suriye için gözyaşı dökmekten daha fazlasını yapmak mecburiyetindeyiz” diyen Erdoğan, Suriyeli kadınlar ve çocuklar için tüm dünya kadınlarını harekete geçmeye davet etti

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Emine Erdoğan'ın dünya liderlerinin eşlerine mektup gönderdiği bildirildi. Suriye için gözyaşı dökmekten daha fazlasını yapmak mecburiyetinde olduğumuz bir dönemdeyiz." ifadesini kullanan Erdoğan mektubunda şunları kaydetti:

VİCDANLARA ÇAĞRI

Aç, susuz ve tıbbi yardımdan yoksun biçimde, ölümle baş başa bırakılan Suriyeli kadınlar ve çocuklar için tüm dünya kadınlarını harekete geçmeye davet ediyorum. Dünya kadınlarını, anne-babalarını kaybeden, tek başlarına, kimsesiz, korunmasız bir şekilde kaldıkları şu dünyada insanlığın vicdanına seslenen çocukları duymaya, yıkıntılar arasında evlatlarını arayan anne-babaların derdine çare olmaya çağırıyorum. İnsan hak ve özgürlüklerine inanan herkese ve her kuruma, en temel hak olan yaşam hakkının korunması için harekete geçme çağrısı yapıyorum.

ONLAR MİSAFİRİMİZ

Türkiye olarak, savaştan ve çatışmalardan kaçan 3 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Son günlerde Halep'te yaşanan drama da kayıtsız kalmadık. Ülkemizin arabuluculuğunda açılan insanlık koridorundan geçerek güvenli bölgelere ve sınırlarımıza gelecek mültecilere kalplerimizi ve kucaklarımızı açtık. Halen himayemizde bulunan tüm mağdurlar gibi Halepli çocuklar, kadınlar ve erkekler de, evlerine dönecekleri güne kadar bizim misafirimiz olacaktır.



LİDER EŞLERİNE SESLENDİ: BİRLİKTE ÇÖZEBİLİRİZ

Emine Erdoğan, mektubunun sonunda, "Sizlerin, bu konuda uluslararası toplumu harekete geçirmek için katkı vereceğinize tüm kalbimle inanıyorum. Güvenli, huzurlu ve müreffeh bir dünyanın inşasına giden yolu, ancak birlikte hareket edebilirsek açabiliriz. Bu vesileyle, şahsım ve ülkem adına, içten dostluk dileklerimi sunuyor, 2017 yılının tüm insanlığa barış ve mutluluk getirmesini diliyorum.