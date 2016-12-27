Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nereden nereye...

Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan, Ilgaz Tüneli açılışını böyle izledi. Erdoğan'ın önüne kurulan ekrandan görüntüleri izlerken, "Nereden nereye" dediği görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Ilgaz Tüneli açılışına telekonferansla bağlanarak bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasının ardından Ilgaz Tüneli açılışını da önüne kurulan ekrandan canlı yayında takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüleri izlerken, "Nereden nereye" dediği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilgaz Tüneli'nin açılışını böyle izledi