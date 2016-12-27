Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iki mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Milli mücadele boyunca canı pahasına vatan ve bayrağına sahip çıkan Ankara, Cumhuriyet'in ilanından sonra da ülkemizin ilerleme ve gelişmesine öncülük etmiş, bugün dünyanın sayılı başkentleri arasında yerini almıştır. 27 Aralık'ta Gazi ve arkadaşlarına birlik ve beraberlik içinde kucak açan Ankaralılar, 15 Temmuz'da darbe girişimcilerine karşı da büyük bir direniş göstermiş, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeyeceğimizi bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiğimiz merkez olmuştur." Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında ise "Ülkemize yönelen her türlü tehdidi bertaraf edebilme yolunda Mehmet Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu milli mutabakat iklimine bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Farklı toplumsal kesimlere, farklı partilere, farklı düşüncelere sahip vatandaşlarımızın ortak değerler etrafında birleşebilmeleri, milletçe ne kadar büyük, ne derece güçlü olduğumuzun somut bir göstergesidir" dedi.



20 ÜLKEYE 22 ZİYARET

Cumhurbaşnlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016 içindeki ziyaretleri ve programlarıyla ilgili bilgi verdi. Kalın, Erdoğan'ın 2016'da 20 ülkeye 22 yurtdışı ziyaret, Türkiye içinde ise 24 ile 31 ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos 2014'ten beri gerçekleştirdiği il ziyaretleri 100'e ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 836 kabul gerçekleştirildi. Bu kabullere toplam 9 bin 880 kişi katıldı. 37 yabancı devlet başkanı ile görüştü, 15 yabancı hükümet başkanını kabul etti. Ayrıca 8 uluslararası örgütün genel sekreterleri ile görüşme yaptı. 40 ülkenin Türkiye'ye atanan büyükelçileri güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.