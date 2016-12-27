Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ,Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde’ni ile Anlaşma İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı FETÖ'ye ait kurumlara karşı harekete geçti. Gine'de bulunan okullar kıymetli dostumun desteğiyle Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi. Şu an okullarımız Maarif Vakfı'mız tarafından idare ediliyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kararlı tutumunun diğer ülkelere de örnek olmasını özellikle diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan''FETÖ'ye karşı harekete geçti.''



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gine ile Türkiye arasında birçok alanda anlaşmaların imzalanmasının ardından gerçekleştirilen toplantıda konuşan Erdoğan, "Sömürmeyi değil beraber kazanmayı ilke edinen Türk yatırım modelinin Gine'de meyvelerini vereceğine inanıyorum. Gine ile tarım enerji ve ulaşım alanlarında işbirliği potansiyelimiz aslında çok yüksek. Biz yatırımcılarımızı bu potansiyeli değerlendirmeye davet ediyoruz. Bu vesileyle Türk Hava Yolları'nın Konakri'ye ilk uçuşunun 30 Ocak 2017 tarihinde olacağını sizlere bu akşam müjdelemiş olayım" diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Conde'nin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Erdoğan, Conde'nin 15 Temmuz'da Türkiye'yi ilk arayanlardan ve süreci takip edenlerden olduğunu hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı darbe teşebbüsünün hemen ardından ülkesindeki FETÖ'ye ait kurumlara karşı harekete geçti. Gine'de bulunan okullar kıymetli dostumun desteğiyle Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi. Şu an okullarımız Maarif Vakfı'mız tarafından idare ediliyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kararlı tutumunun diğer ülkelere de örnek olmasını özellikle diliyorum. Kırk yıldır eğitim-hizmet-himmet diyerek milletin malını, evlatlarını gasp eden bu terör örgütünü hep birlikte tasfiye edeceğiz. Afrikalı dostlarımızla bilhassa 15 Temmuz sonrası örgütün maskelemeye çalıştığı niyetini daha açık görmeye başladılar. Masumların kanını döken hiçbir örgüt bu güne kadar başarılı olmadı, olamaz. FETÖ'de ortak gayretlerimizle tarihin çöp sepetine atılacaktır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan''Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz''





"BATI BAŞKENTLERİNİN ŞIK KALDIRIMLARININ ALTINDA AFRİKALI KARDEŞLERİMİZİN KANI VE GÖZYAŞI VARDIR"



"Kıtada bin yılın üzerinde tarihi geçmişimiz olmasına rağmen en küçük bir lekemiz yoktur" diyen Erdoğan, Afrika'ya emperyalistlerin, sömürgecilerin baktığı gibi bakmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Tarih boyunca dayanışmayı ve işbirliğini kendimize rehber edindik. Zaman zaman kıtanın farklı ülkelerine gittiğimizde ecdadımızın geride bıraktığı eşsiz ve temiz mirasa şahit oluyoruz. Güney Afrika'dan Harar'a, Agadez'den Nijerya'ya, Sudan'dan Libya'ya kadar birçok ülkede acıyı ve sömürüyü değil ata yadigarı camileri, medreseleri, külliyeleri görüyoruz. Daha 50-60 yıl öncesine kadar elmas, altın, petrol için Afrika insanını kanını dökmekten çekinmeyenler bugün bize insanlık dersi vermeye cüret ediyorlar. Kendi kanlı tarihlerine bakmadan, bir gün olsun bu utanç verici mirasla hesaplaşmadan, ülkemizi insan hakları ve demokrasi üzerinden eleştirmeye çalışıyorlar. Daha önce de ifade ettim bugün bir kez daha altını çiziyorum, batı başkentlerinin şık kaldırımlarının altında Afrikalı kardeşlerimizin kanı ve gözyaşı vardır. Maalesef kıta ülkeleri bugün dahi sömürgecilerin işlediği suçların geride bıraktıkları sistemin sıkıntılarıyla yüzleşmektedir. Aradan geçen onca süreye rağmen Afrika ülkeleri halen ekonomik, siyasi ve sosyal alanda zincirlerini kırmaya çalışıyor. Biz Afrika'nın kara gün dostu olarak, ilişkilerimizi kazan-kazan ve saygı temelinde derinleştirmek istiyoruz. son 14 yılda bu noktada çok mesafe kaydetti. Afrikalı kardeşlerimiz de tüm alanlarda kendilerine uzattığımız eli havada koymadı, koymuyorlar."



"TEK BİR ELLE BOA YILANI SARILMAZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek bir elle boa yılanı sarılmaz" şeklindeki Afrika atasözünü hatırlatarak, El ele omuz omuza verdiğimizde çok daha büyük başarılara imza atacağımıza eminim" dedi. Erdoğan Haziran ayında Uganda'ya yaptığı ziyarette Ugandalı mevkidaşı Yoweri Museveni ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında ise bir Uganda atasözü olan "Eti çiğneyebilen dişler, birlikte olan dişlerdir" sözünü söylemişti.