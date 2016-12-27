Darbeye hazırlık için TSK’da temizlik yaptı!

Genelkurmay Başsavcılığı soruşturmasından FETÖ’nün, darbe girişiminde ayak bağı olacağı düşünülen subayları aslında kendi işlediği suçlarla itham ederek engellediği ortaya çıktı

Genelkurmay Başkanlığı, darbe girişiminin ardından FETÖ'yle ilişkili olduğu düşünülen geçmişteki tüm soruşturma dosyalarını raftan indirdi. Bu kapsamda darbe girişiminin altyapısını hazırlamak için 2010'da adeta darbe hazırlığı niteliğindeki bir kumpasa imza attığı ortaya çıkarıldı. MİT'te çalışan A.Y.'nin, bir teğmenin bilgisayarından ele geçirildiği iddia edilen belgelere yer verdiği ihbar mektubundan hareketle 2010'da başlatılan soruşturmada, darbe girişimi sırasında kendilerine engel olabilecek askeri personelin önünü kesmek isteyen FETÖ, inanılmaz bir kumpas kurarak bin 426 subay ve astsubay hakkında soruşturma açılmasını sağladı. Soruşturma sayesinde bazı subay astsubaylar tutuklanırken, ismi geçenlerin tamamının terfi alması engellendi. Bu yolla hem 'örgüt üyesi' alçakların terfi etmesi sağlandı hem de darbe girişimi sırasında kendilerine engel olabilecek askeri personelden kurtulması hedeflendi. Üstelik kumpasa konu olan tüm suçlamalar ise FETÖ'nün kendi yapılanması ve çalışma biçiminin birebir aynısıydı.