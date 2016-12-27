Hem içeride hem dışarıda

PKK, DEAŞ ve FETÖ operasyonlarında bin 700 şüpheli gözaltına alındı. El Bab’daki 113 terör hedefi ise havadan ve karadan vuruldu

Türkiye yurt içinde ve yurtdışında taşeron terör örgütleriyle kararlılıkla mücadeleye devam ediyor. Terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik yurt içindeki operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, yurtdışında da terör noktaları havadan ve karadan vuruluyor.

5 YILDA BİN 817 TUTUKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan, geçen hafta terörle mücadele kapsamında PKK/KCK'dan 508, DEAŞ'tan 78, FETÖ/PDY'den ise bin 96 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Diğer taraftan 5 yılda terör örgütü DEAŞ ve El Nusra'ya yönelik operasyonlarda toplam 4 bin 874 şüphelinin gözaltına alındığı, bin 817'sinin tutuklandığı öğrenildi.

DEAŞ'A AİT 113 HEDEF VURULDU

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ise Suriye El Bab bölgesindeki DEAŞ hedefleri vuruldu. TSK, terör örgütüne ait sığınma yerleri, barınak, silah depolarının da aralarında bulunduğu toplam 113 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği bilgisini verdi.

500 KOMANDO BÖLGEYE SEVKEDİLDİ

TSK, El Bab operasyonu kapsamında bölgeye 500 asker daha sevk etti. Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan az 500 askerden oluşan bir grup bölgeye gönderildi. Halep'ten tahliye edilen bin 500 ÖSO askerinin de El Bab'a gönderilmesine başlanırken sayınını 2 bini bulması bekleniyor. Bab çevresinde mevzilenen asker sayısı ise bin 100 civarında.