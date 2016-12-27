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İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 27 gözaltı

  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 07:47 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 07:47
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 27 gözaltı
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 27 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen ’Gölbaşı-8’ operasyonunda, aralarında Kiraz İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi Müdürünün de bulunduğu 8’i kadın, 27 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş ilçesi merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon düzenlendi. Ankara, Denizli, Şanlıurfa ve Manisa illerini de kapsayan operasyonda, himmet toplayıp örgüte maddi destek sağlamak, silahlı terör örgütünün yöneticisi ve üyesi olmak suçlarından, aralarında Kiraz İlçe Milli Eğitim Müdürü, Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü, Ödemiş'teki bazı okul müdürleri, öğretmenler, doktor ve esnafların da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, örgütsel dokümanlara ve dijital delillere el konuldu.

Gözaltına alınan 27 kişinin sorgusunun polis tarafından sürdürüldüğü ve ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.