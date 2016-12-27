Kılıçdaroğlu'na izmir'de FETÖ şoku!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki prenslerinden Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır FETÖ şüphesinden tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.



Savcılık sevk evrakı üzerinden nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8'i "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tutuklular arasında, KHK ile meslekten ihraç edilen Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır da bulunuyor. İştar'ın CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne (PM) girmek amacıyla Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için seçimlere katıldığı ancak PM'ye giremediği öğrenildi. Prof. İştar Gözaydın Savaşır'ı CHP lideri Kılıçdaroğlu', Parti Meclisi'ne anahtar listeye koyarak suretiyle aday göstermiş ancak delegeler seçmemişti.



İştar'ın kapatılan Can Erzincan TV'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan ile katıldığı programda örgüt propagandası yaptığı öğrenildi.



Bilindiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Fatih Gürsul da FETÖ üyeliğinden tutuklanmıştı.