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Kırıkkale'de FETÖ/PDY davasında 15 sanığın yargılanmasına başlandı

AA
  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 14:54 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 14:55

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 14'ü tutuklu 15 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Dursun S, Adem Ö, Eyüp T, Orhan M, Aydın K, Mehmet Y, Fatih A, Ekrem A, Osman Ç, Zafer Ç, Tahsin Y, Emin Ş, Battal T, Fatih D. ve tutuksuz sanık A.B. hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanıklar, savunmalarında, örgüt üyesi olmadıklarını savundu.

Fethullah Gülen'in örgüt lideri olduğunu ve kullanıldıklarını ileri süren sanıklar, örgütün şifreli yazışma programı ByLock'u hiç kullanmadıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini talep etti.

Tutuklu sanıklardan Ekrem A, Aydın K. ve Eyüp T'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.