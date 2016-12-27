Koalisyonun tavrı kabul edilemez

ABD’nin başını çektiği koalisyonun El Bab operasyonuna destek vermediğini açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu tavrın kabul edilemez olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son üç hafta içerisinde 44 bin kişinin Halep'ten tahliye edildiğini söyleyen Kalın, El Bab operasyonunda koalisyonun tavrını eleştirdi.

KOALİSYON DESTEK VERMELİ

El Bab çevresinde Fırat Kalkanı Harekatı'nın son aşamasının sürdüğüne değinen Kalın, "Her seferinde DEAŞ'la mücadele konusunda Türkiye'ye birtakım eleştiriler getiren çevrelerin, Azez-Cerablus hattı, Dabık ve El Bab noktasında yürütülen operasyonlara gerekli desteği vermemesi kabul edilemez. (...) Uluslararası koalisyonun, hava desteği vermesi konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

DURDURMAK ZORUNDAYIZ

Suriye'deki savaşın 6 yıldır sürdüğünü ve "modern dönemin en kanlı savaşı" olduğunu söyleyen Kalın, "Kaybedecek vaktimiz yok" dedi. Savaşın durması için tüm tarafların ve ülkelerin üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiğini belirtti.