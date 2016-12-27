‘Ne istiyor sorun, soruşturmayı kapatmasın’

Ankara Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturmasında "Adem" kod adlı gizli tanık çarpıcı itiraflarda bulundu:

17-25 Aralık sonrası Dursun Aygör (eski Sincan savcısı / tutuklu) beni yemeğe götürdü. O sırada hakim Habip Atasoy'un evinde gördüğüm 'Erdal' isimli şahıs masaya gelip bana ' Savcı Ekrem Aydıner 17-25 Aralık dosyalarında görevlendirildi. Abilerimiz ve hocamız "Aydıner'e ulaşın soruşturmayı kapatmasın, ne istiyor sorun" diye talimat verdi. Siz kendisi ile çalışmışsınız, görüşme imkanınız olur mu?' diye sordu. Ben de 'Bu söylediğiniz suç' diyerek kızdım ve masadan kalktım.

2014 HSYK seçimlerinden önce bağımsız adaylar (FETÖ'nün adayları) için çalışan bazı kişilere 3-5 bin TL arasında paralar dağıtıldığını duydum.

FETÖ'cü hakim ve savcılar gruplar halinde toplanıyorlardı. Bu toplantılada 'abi'ler 'menfi takip havuzu' diye isimlendirilen bilgi havuzuna götürülmek üzere belge ve bilgi alıyordu. Bu bilgiler bazı kişilerin önünü kesmek için depolanıyordu.