Bakanlar Kurulunun ardından Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 2016 yılının son bakanlar kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen en kritik nokta El Bab operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş "DEAŞ'ın güçlerini El Bab'a kaydırdığı iddialarına istinaden şu açıklamayı yaptı: Musul'da DEAŞ çok kuvvetli bir şekilde direnç gösterdiği için Musul operasyonu zaten bitirilemedi. DAEŞ unsurları Musul'dan ayrıldılar diye El-Bab Operasyonu savsaklanıyor değil. Musul'daki DEAŞ unsurları orada varlıklarını sürdürüyorlar. Bu bilgi yanlış ve tutarsız bir bilgidir.

Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından Numan Kurtulmuş basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş'un açıklamaları başlıklar halinde şöyle oldu:

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

"Yeni anayasa paketi ile ilgili görüşmelerimiz MHP ile başından beri şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Tam bir mutabakat halinde kararlaştırlılan Yeni Anayasa paketine ilişkin MHP'nin desteği sürecektir."

DEAŞ'IN GÜÇLERİNİ EL BAB'A KAYDIRDIĞI İDDİASI

"Musul'da DEAŞ çok kuvvetli bir şekilde direnç gösterdiği için Musul operasyonu zaten bitirilemedi. DEAŞ unsurları Musul'dan ayrıldılar diye El-Bab Operasyonu savsaklanıyor değil. Musul'daki DEAŞ unsurları orada varlıklarını sürdürüyorlar. Bu bilgi yanlış ve tutarsız bir bilgidir. Türkiye EL Bab operasyonu ile ilgili tüm tarafları tam zamanında bilgilendirmektedir. Örneğin Menbiç'ten PYD unsurlarının çıkarılması için görüşmeler devam ediyor. Türkiye'ye kimse destek vermesede milli birlikleriyle bu meseleyi çözecek durumdadır."

HALEP'TEKİ TAHLİYELER

"Sahanın son derece karmaşık olduğunu görmemiz lazım. Bu coğrafya sürdürülmesi gereken 3 tane önemli operasyon var (Musul, Rakka ve El Bab) bu konuda sosyal medyadaki yorumlara istinaden konuşulmaması gerekiyor. Bu şehirlerin hepsinde Suriyeli muhaliflerin olması bölgenin tabiatı gereğidir."

ANAYASA KOMİSYONUNDAKİ GÖRÜŞMELER

"Önümüzdeki süreç çok önemlidir. Yeni anayasa paketi kaçla meclisten çıksada Türkiye referanduma gidecek. Desteği milletvekilleri verirse bu paket millete gider. Millet evet derse bu kararın önüne kimse geçemez. Al gülüm ver gülüm dönemi tarihe karıştı. Herkesin uslubuna dikkat etmesi lazım. Kaldı ki Türkiye'nin milli mücadelesi kimsenin malı değildir. Atatürk herkesin ortak değeridir, Erdoğan da bugünkü türkiye'nin başkomutanıdır. Türkiye'de bırakın bazı değerlerimiz ortak kalsın. Allah aşkına dokunmayın. Cumhuriyetin kurucu liderini bugün siyasi malzeme yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu siyaseten büyük bir talihsizliktir."

OHAL DEVAM EDECEK Mİ?

"Eğer OHAL uygulamaları olmasaydı terörle mücadelede atılan bir çok adımın atılması mümkün olmayacaktı. Eğer siyasi şartlar elverirse OHAL kaldırılır ama bugün bu konuda alınmış bir karar yoktur."

EL BAB OPERASYONUNA RUSYA DESTEK VERİYOR MU?

"Sanki masa başında bir savaş oyunu oynanıyormuş gibi konuşulamaz.Türkiye operasyonla ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Operasyon için Türkiye ne gerekiyorsa onu yapacaktır."

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